Vigtigt IT-system var nede i flere timer på sygehuse

Sygehusene i Region Syddanmark var mandag eftermiddag ramt af it-problemer, der blandt andet har betydet, at regionens elektroniske patientjournal, EPJ Syd, har været ude af drift.

Region Syddanmark oplyser i en mail til TV 2 Fyn, at nedbruddet varede fra omkring klokken 12 og "et par timer frem".

Det er hele regionen, der har været ramt af it-problemerne, og dermed også regionens fem sygehusenheder, oplyser Region Syddanmark videre.

IT-problemerne er blevet løst, og EPJ Syd kører normalt igen.

- Vi kan ikke for nuværende sige noget om, hvorvidt det har haft konsekvenser for patienterne, men sygehusene har nødprocedurer til at håndtere den slags tilfælde, så det påvirker patienterne mindst muligt, fortæller Carsten Bruun, presserådgiver i Region Syddanmark.

Regionen er nu i færd med at afdække, hvad der er skyld i udfaldet.