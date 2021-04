Vil gøre det gratis at skifte læge efter stor svindelsag

Påvirket resten af livet

Enhedslisten vil i første omgang tage kontakt til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) for at få lægehusets patienter fritaget for at betale 210 kroner for et lægeskifte.

- Vil ministeren ikke gøre noget, må regionsrådet tage det op og henvende sig Folketingets partier, siger Vibeke Syppli Enrum.