Efter 21 år står profil med svært valg - ekspert har klar opfordring

Lige nu er den 38-årige stregspiller nemlig i tvivl om, hvorvidt hun skal starte endnu et håndboldeventyr, når kontrakten med Odense udløber efter sæsonen. Eller om hun skal vie sit liv til at passe på dyr, hvor hun er uddannet veterinærsygeplejerske .

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg gerne ville være fortsat i Odense, men det ønskede klubben ikke. Så står jeg i en situation, hvor jeg skal tage nye valg. Vil jeg fortsætte og spille i en anden klub, eller skal jeg bruge min uddannelse, er det på tide med det?, lyder det spørgende fra Kamilla Larsen i et interview med TV 2 SPORT.

Her understreger hun også, at hun ikke har taget beslutningen endnu, men at hun har lagt alle muligheder frem på bordet og kigger på det sammen med sin mand, Jakob Larsen, der er cheftræner i Nykøbing Falster Håndboldklub.

- Vi snakker meget om, hvad det bedste er for os som familie og for mig som menneske.

- Jeg har spillet professionelt i 21 år, og jeg er stolt af den karriere, jeg har haft, men jeg synes jo stadig, det er sjovt, så det er svært at stille håndboldskoene på hylden.

Ekspert med klar opfordring

Den rutinerede Odense-spiller er stolt over, at hun fortsat kan byde sig til og spille stort set fuld tid i forsvaret hos de forsvarende danmarksmestre.

Sammen med holdkammeraterne kan hun glæde sig over, at de har lukket klart færrest mål ind i kvindernes håndboldliga. For Kamilla Larsen er det også med til at understrege, at hun stadig kan være med, hvor det er sjovt. Den teori bakker håndboldekspert Lærke Møller op omkring:

- Jeg synes da i den grad, at hun skal spille videre. Det er den ene karriere, man har, og jeg ved godt, der er en masse ting, der skal passe ind, men det bliver også bare noget andet, når man er på den anden side.

- Og hun står mega fit, så så længe motivationen er der, så kan jeg klart se, at Kamilla Larsens ressourcer kan blive brugt i en anden klub, siger Lærke Møller.

Samme klub som manden?

Og kan den anden klub så være Nykøbing Falster Håndboldklub, hvor Kamilla Larsens mand, Jakob Larsen, er cheftræner? Det er ikke udelukket, men der findes også andre tilbud.

- Vi har selvfølgelig snakket om det, og jeg har også et par tilbud, jeg kigger på, men fungerer det, at ens mand er ens træner, og man spiller der? Lige med Jakob og jeg tror jeg måske godt, det kunne fungere, men der er så mange ting, der skal gå op i en højere enhed.

Sammen har de nemlig to børn, og de skal på ingen måde lide under, at mor og far pludselig har samme trænings- og kamptider, HVIS det skulle blive tilfældet.

- Der er jo bare nogle ting, man skal tage højde for, og jeg har sat mig selv forrest i rigtig, rigtig mange år, men jeg er også mor med stort M, så det hele skal passe sammen. Jeg går ikke på kompromis med mine børn, de er det vigtigste i mit liv. Men der er ingen tvivl om, at hvis tingene kan lade sig gøre, så er jeg også villig til at gå langt.

Tror du, at du er håndboldspiller efter sommerferien?

- Jeg ved det faktisk ikke lige nu. Det er ikke, fordi jeg ikke vil sige det. Jeg har nogle ting, jeg kigger på, og det er super spændende. Jeg er ikke bange for fremtiden, for jeg har en uddannelse, jeg kan gå i gang med. Jeg tror på, at det jeg går ind for, det gør jeg 100 procent, og jeg bliver dygtig i det, jeg gør. Så jeg er ikke bange for at stoppe, men jeg kan bare rigtig godt lide at spille håndbold, siger Kamilla Larsen.

I første omgang bliver næste opgave med Odense på søndag, når svenske Sävehof venter i Champions League.