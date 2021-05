Kommentator før DM-finale: Odense er favoritter

- Det er sindssygt godt for dansk håndbold, at vi har nogle klubber, der tør satse som Odense. Nogen skal jo købe udefra, og det er godt, at de tør stikke snuden frem.

Anden semifinale spilles 29. maj i Viborg, inden en potentiel tredje og afgørende finalekamp spilles 1. juni i Odense.

De to klubber har allerede mødt hinanden fire gange i sæsonen med to sejre til hver.