Det må du aldrig gøre, hvis du har rotter i huset

Artiklen blev oprindeligt bragt i 2017.

Noget tyder på, at antallet af rotter er eksploderet i Odense de seneste år. I hvert fald har kommunen modtaget 44 procent flere rotteanmeldelser de seneste to år. I 2015 var der 5476 registrerede anmeldelser.

Odense Kommune vil sætte skub i bekæmpelsen af de skadelige gnavere, og hvis uheldet er ude hos dig, er der to ting, du ikke må gøre.

- Det er vigtigt at huske, at man ikke selv skal begynde en kamp mod rotterne. Ifølge loven skal man anmelde problemet til kommunen, meddeler Miljøstyrelsen.

Rør aldrig en død rotte

Rottebekæmpelsen skal foretages af autoriserede rottebekæmpere fra professionelle rottebekæmpelsesfirmaer, så man skal altså aldrig selv begynde at gøre brug af gift. Du kan anmelde problemet via borger.dk.

- Rør aldrig en død rotte, lyder anbefalingen fra Miljøstyrelsen.

På grund af smittefaren skal man aldrig røre ved en død rotte. Hvis man gør det, skal man i det mindste have handsker på. Derudover skal man heller ikke røre ved ting, som rotterne har været i forbindelse med.

Udvikle resistens som rotterne

Hvis du selv begynder at bekæmpe rotterne, kan man også risikere, at en forkert gift eller forkert mængde af gift kan udvikle resistens hos rotterne, og det kan på længere sigt gøre det besværligt at komme af med rotterne.

Hvis du er parcelhusejer eller gårdejer, har du desuden pligt til at holde din ejendom fri for rotter. Det betyder, at din grund skal være ren, så rotterne ikke får lyst til at flytte ind hos dig.

Tre gode råd: Sådan holder du rotterne væk

Selv om du aldrig skal begynde at bekæmpe rotterne selv, er der dog nogle forebyggende ting, du kan gøre allerede nu. Herunder følger tre gode råd til at holde rotterne væk:

Fjern affald og skrammel: Hvis du har noget affald eller skrammel stående, bør du fjerne det, så rotterne ikke flytter ind og bruger det som gemmested. Rotterne kan bruge dit skrammel som rede.

Undgå snævre passager: Hvis du opbevarer materialer langs husmuren, bør de klodses op og flyttes 30-40 centimeter ud fra bygningen.

Læg tung sten på skraldespand: Din udendørs skraldespand bør være tæt tillukket, så lugt og adgang til føde begrænses. Det gælder især kødaffald. Hvis din affaldsspand er af plastik, kan du med fordel lægge en tung sten på låget, så rotterne ikke kan komme derned.