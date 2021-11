Selskaber vil have pause i fynsk sag om brændstof til krig i Syrien

Der er så stor tvivl om grundlaget for en straffesag om store leverancer af brændstof til krigen i Syrien, at de tiltalte selskaber og en direktør vil have Retten i Odense til at bremse op.

Retten bør stille spørgsmål til EU-Domstolen, før sagen fortsætter.

Kravet om forelæggelse for domstolen i Luxembourg rejses onsdag af forsvarerne for Dan-Bunkering, Bunker Holding og den administrerende direktør Keld R. Demant.