Energi Fyn forstår ikke frygten for Fjernvarme Fyn-salg

Energi Fyn har tilbudt Odense Kommune 900 millioner kroner for Fjernvarme Fyn. Knap 9.000 odenseanere har efterfølgende meldt sig ind i en gruppe på Facebook, der er imod et salg af Fjernvarme Fyn.

Det forstår formand for Energi Fyn, Søren Thorsager, ikke.

- Jeg kan faktisk ikke se bekymringen, og jeg vil gerne aflive alle myter om, at vi har en eller anden idé om, at vi skal tjene en masse penge på dette. Alt, hvad vi tjener i et forbrugerejet selskab, bliver investeret i selskabet for at sikre billig strøm eller billig varme til vores andelshavere, fortæller Søren Thorsager.

Dermed lover formanden, at kunderne fortsat får varme til samme pris som i dag.

- Vi holder fast i de lave fjernvarmepriser. Det har vi forpligtet os til i det bud, vi har givet, siger Søren Thorsager.

Godt for den grønne omstilling

Søren Thorsager håber på et salg, fordi det ellers vil være vanskeligt at lykkes med den grønne omstilling.

- Vi kommer til at få svært ved at nå de ambitioner for den grønne omstilling, hvis ikke vi tænker fjernvarmen og Energi Fyn sammen, siger han.

Flere partier er dog fortsat ikke sikre på, at det er en god idé at sælge Fjernvarme Fyn, og Konservative og Enhedslisten vil derfor lade det være op til odenseanerne i en folkeafstemning.

Vil ikke sælge

Anne Marie Falk, der onsdag mødte op til det første af en række borgermøder om et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn, er stadig ikke overbevist. Hun mener fortsat, at Fjernvarme Fyn skal forblive kommunens.

- Jeg synes ikke, man skal sælge, når man kan tjene penge på det. Jeg så i avisen forleden, at det gav et fint overskud. De siger samtidig ikke noget om, at staten skal have halvdelen af pengene. Det er ligesom at tisse i bukserne uden at blive våd, siger hun.

