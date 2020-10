Salg af Fjernvarme Fyn: Vil Konservative virkelig føre retssag - eller handler det om stemmer?

Lige fra begyndelsen har Konservative i Odense Kommune været mod et salg af Fjernvarme Fyn. Nu forsøger partiet med juridiske benspænd at forhindre et salg.

TV 2 Fyns politiske kommentator mangler dog stadig svar på, hvordan Konservative vil føre en retssag, hvis sagen ender med at skulle afgøres af en domstol.

Læs også Advokat om fjernvarme-salg: - Det strider mod bestemmelse i loven

- Jeg synes, det meste interessante bliver at se, om Konservative er villige til at føre en retssag og i givet fald, hvordan man vil føre den, siger politisk kommentator Jesper Buch.

En sten i skoen

Spørgsmålet er nemlig, om det bliver Konservative selv, der fører sagen mod Odense Kommune, om det bliver forbrugerne, eller om partiet vil organisere sig - og om det i så fald bliver i en forening eller i et selskab.

- Det synes jeg, vi mangler at få svar på, og det står ret uklart lige i øjeblikket. Men der er ingen tvivl om, at det, der sker i øjeblikket - hvis der er hold i det - er noget, der kan forsinke processen væsentligt, fortæller Jesper Buch.

Ifølge TV 2 Fyns politiske kommentator, er der ingen tvivl om, at det juridiske benspænd er en sten i skoen for det flertal, som gerne vil have sagen overstået så hurtigt som muligt.

- Socialdemokraterne, SF og De Radikale har brug for, at debatten kommer til at handle om noget andet. Hvis der er bund i det, Konservative siger, har det her potentiale til at blive en politisk bombe under salget af Fjernvarme Fyn, forudser Jesper Buch.

Borgerlige stemmer

Han er dog usikker på, hvorvidt Konservatives nye bud på at forhindre salg af Fjernvarme Fyn blot er politiske drillerier kort før kommunalvalget til november næste år.

Læs også Ingen juridiske skrupler: S er trygge ved salg af fjernvarmen

- Flertallet, der vil sælge Fjernvarme Fyn, vil sikkert sige, at det er politisk drilleri. Den blå blok vil sige nej.

- Når det så er sagt, har de borgerlige også en kæmpe interesse i at fastholde debatten om modstanden mod Fjernvarme Fyn, fordi der er stor folkelig modstand mod salget. Det kunne tænkes, at det kunne kaste nogle ekstra stemmer af sig til kommunalvalget næste år, fortæller Jesper Buch.

I september besluttede et flertal i Odense Byråd at sælge Fjernvarme Fyn til Energi Fyn for 900 millioner kroner.