Skoler smuldrer: Kan fjernvarmesalget give penge til renovering?

- Vi har nogle vinduer og døre, som begynder at smuldre.

Skoleleder Annemette Hovmand Petersen peger på vinduerne på Provstegårdskolen i Odense. Det er en af de skoler i Odense, der godt kunne trænge til en kærlig hånd.

Pengene til de renoveringer kan findes ved at sælge Fjernvarme Fyn, mener Socialdemokratiet.

- Vi mangler penge til velfærdsområdet, og derfor skal vi undersøge muligheden for et salg af Fjernvarme Fyn for at finde nogle penge, siger viceborgmester i Odense Tim Vermund (S).

Pengene kan findes uden et salg

Men det er ikke den eneste måde at finde pengene på. Det mener Venstres politiske ordfører i Odense, Christoffer Lilleholt, der er imod salget af Fjernvarme Fyn. Han regner med, at man kan trække mellem 20 og 30 millioner kroner ud overskuddet fra Fjernvarme Fyn hvert år.

- Vi har foreslået at tage nogle penge ud af Fjernvarme Fyn, fordi der er et overskud, siger Christoffer Lilleholt.

Men det regnestykke køber Socialdemokratiet ikke.

- Det lød for godt til at være sandt. Vi har undersøgt hans forslag, og der er ikke de penge i det. Vi skal hen til 2067 for at få realisereret det samme beløb, som hvis vi sælger fjernvarmen, siger Tim Vermund.

Venstre: Drop letbanens etape to

Omvendt frygter Christoffer Lilleholt, at et salg af Fjernvarme Fyn vil få priserne på varme i Odense til at stige.

- Socialdemokraterne kan ikke garantere, at når de sælger Fjernvarme Fyn, at varmepriserne holder sig i ro, siger Christoffer Lilleholt.

I stedet for vil han finde penge til velfærd flere steder fra.

- Når vi skal investere i velfærd, og vi skal investere 1,8 milliarder kroner i velfærdens bygninger, er det klart, at det ikke er penge, vi finder ét sted. Det gør man heller ikke, hvis man sælger Fjernvarme Fyn, siger Christoffer Lilleholt.

- Et af stederne bliver helt klart letbanens etape to, hvis Venstre bestemmer. Så skal vi kigge på at trække nogle penge ud af Fjernvarme Fyn, som vi har foreslået et par gange, fortsætter han.

Er det ikke et sidespark at smide letbanens etape to ind i debatten om salget af Fjernvarme Fyn?

- Bestemt ikke. Når vi skal investere i velfærdens bygninger, skal der bruges penge fra rigtig mange steder. Vi sætter os imod et salg af Fjernvarme Fyn, for det er en al for stor usikkerhed for varmeforbrugerne.

Som det ser ud nu, er Radikale Venstre og SF for et salg, mens Konservative, Dansk Folkeparti og Enhedslisten er imod salget.

Dårligt indeklima og arbejdsmiljø

Lige meget hvor pengene skal komme fra, er det en stor nødvendighed ude på skolerne.

Provstegårdskolen i Odense blev bygget i 1967 og er ikke blevet renoveret siden. Det har resulteret i slidte vinduer og døre, og det har stor betydning for lærere og elever.

- Der bliver voldsomt varmt i sommerperioderne, og i vinterhalvåret har vi udfordringer med, at det blæser ind ad vinduerne, så der har vi radiatorer stående, så de kan holde varmen, siger skoleleder Annemette Hovmand Petersen.

Sådan ser vinduer og døre ud på hele skolen. Foto: William Borst Lorentzen

Skolelederen fortæller, at det også går ud over fagligheden.

- Det går ud over motivation og arbejdsglæde. Når man skal forberede sig i et rum, hvor man kun kan tænke på, hvor meget man fryser, siger hun og fortsætter:

- Det vil gøre noget for børnenes læring at få bedre indeklima. Man kan klare det nogle timer, men når man når over middag, skal man tænke kreativt for, at koncentrationen holder.