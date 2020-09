Tim Vermund er rystet: Har aldrig oplevet noget lignende i 11 år som politiker

En gruppe på Facebook med knap 10.000 medlemmer bliver af Odenses viceborgmester, Tim Vermund (S), beskyldt for at være en hadgruppe, hvor særligt borgmester Peter Rahbæk Juel (S) får tæsk.

Gruppen hedder "Nej til salg af Fjernvarme Fyn” og er orkestreret af byrådsmedlem Tommy Hummelmose (K).

Her kan nej-sigere til Fjernvarme Fyn-salget ytre deres holdninger, og Peter Rahbæk Juel er både blevet sammenlignet med Hitler og Stalin.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende i de 11 år, jeg har været politiker. Han starter en hadgruppe og sletter opslag fra socialdemokrater, mens han lader påstande med usandheder stå. Han lyver og pisker en hadefuld stemning op i byen, fortæller Tim Vermund til TV 2 Fyn.

Tommy Hummelmose nægter, at han bevidst har slettet opslag fra socialdemokrater, men han bekræfter, at han som administrator af gruppen sletter kommentarer, der går mod nej-sigerne.

- Gruppen er for nej-sigere og ikke ja-sigere. Hvis man siger ja til salg af Fjernvarme Fyn, må man lave sin egen gruppe. Hvis der findes en gruppe for puddelhunde, er du jo heller ikke i den, hvis du har en schæfer, siger Tommy Hummelmose.

Ikke en debatgruppe

Det konservative byrådsmedlem finder det ikke problematisk, at fynboerne ikke kan diskutere for eller imod et Fjernvarme Fyn-salg i gruppen.

I stedet opfordrer han Tim Vermund til at oprette sin egen facebookgruppe.

- Næh, det er ikke særligt demokratisk. Det er ikke en debatgruppe. Jeg ser overhovedet ikke de fjerneste problemer. Jeg kan ikke se, hvorfor Tim Vermund ikke opretter en gruppe for ja-sigere i stedet for at pive. Det er for letkøbt, at han får tårer i øjenene, når han selv kan gøre noget, siger Tommy Hummelmose.

Våben i valgkampen

Salget af Fjernvarme Fyn skal endeligt godkendes i byrådet, men det er så godt som besluttet, at fjernvarmen skal sælges til Energi Fyn.

Derfor ser Tim Vermund heller ingen idé i, at Tommy Hummelmose fortsætter sin facebookgruppe for et nej af salget.

- Det er helt åbenlyst, at Tommy Hummelmose og Konservative misbruger gruppen til at føre valgkamp og skabe splid frem til valget næste år. De er interesserede i, at urigtige oplysninger florerer, og at der er pisket en hadsk stemning op omkring borgmesteren, siger Tim Vermund.

For de Konservative er kampen om Fjernvarme Fyn dog slet ikke slut endnu, og derfor er gruppen på Facebook stadig aktiv, forklarer Tommy Hummelmose.

- Vi kæmper videre og gør, hvad vi kan for at finde ud af, om der er muligheder for at forhindre salget, fortæller Tommy Hummelmose.

Facebookgruppen "Nej til salg af Fjernvarme Fyn” blev oprettet den 18. august i år.