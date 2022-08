Borgmester: - Nu må staten tage ansvar for Nyborg Slot

Derfor må museumsinspektøren for Østfyns Museer, Mette Ladegaard Thøgersen, væbne sig med tålmodighed - igen. Det er fortsat svært at gætte på, hvornår den gamle, stolte kongeborg igen kan åbne sine døre.

- Vi har virkelig brug for, at det her slot bliver åbnet igen for gæster så hurtigt som muligt, så vi igen kan formidle det her stykke vigtige danmarkshistorie, siger museumsinspektøren.

I denne uge dukkede et andet gammelt fund frem fra jorden på Fyn. Eller rettere fra vandet. For med den faldende vandstand i Odense Å blev 800 år gamle og to meter store sten pludselig synlige under vandet - til stor begejstring for museumsinspektør Mogens Bo Henriksen.