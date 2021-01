Chok vendt til håb for slotsprojekt i Nyborg: - Vi kæmper for det

Da meldingen om at det 350 millioner kroner store historiske projekt på Nyborg Slot kort før jul blev stoppet, blev DF'eren Carsten Kudsk chokeret og dybt rystet.

Man kan ikke bare opfinde et nyt projekt Kennth Muhs (V), borgmester, Nyborg Kommune

Ti års arbejde var spildt, men efter kulturminister Joy Mogensen (S) torsdag har meldt ud, at hun ønsker en redegørelse i sagen, er chok vendt til håb.

- Det er meget positiv, og kan vi få en model for at komme videre, hvor vi kan beholde det eksisterende projekt, så er det godt, siger Carsten Kudsk til TV 2 Fyn og uddyber:

- Hvis vi ikke kan bibeholde projektet, kan modstanden fortsætte.

Rigtig glad borgmester

Også Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) er positiv overfor ministeren beslutning.

- Jeg er rigtig glad for, at Joy Mogensen vil have en redegørelse.

- Jeg hører ministeren sige, at projektet er for vigtigt, og at det skal gennemføres. Det vil jeg gerne kvittere for, at hun er gået ind i det på den måde.

Alt er klart

Projektet har været ti år undervejs og er klappet og klart med tegninger, projektering og fondspenge fra Real Dania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal, ligesom alle tilladelser og dispensationer er givet af staten og dermed på plads.

- Man kan ikke bare opfinde et nyt projekt. Hver enkelt sten er vendt. Der er brugt oceaner af ressourcer på projektet, så vi kæmper og arbejder for det her projekt, siger Kenneth Muhs.

Fire mod tre lagde projektet ned

Det var klager fra blandt andet foreningen Kultur & Arv, der grundlæggende har været imod projektet, som tillader nybyggeri på et fortidsminde.

Foreningen har tidligere givet udtryk for, at den er imod, at der netop bygges splinternyt oven på de fredede bygninger og ruiner på slottets indre gårdsplads.

Projektet blev stoppet i Miljø- og Fødevareklagenævnet 17. december, hvor et snævert flertal på fire stemmer mod tre gav medhold til klagerne.

TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få en udtalelse fra flere af de parter, der har været imod projektet fra starten, herunder foreningen Kultur & Arv.

