Efter krav om redegørelse: - Uanset hvad de finder på, skal vi nok få det stoppet

Kulturminister Joy Mogensen (S) har torsdag bedt om en redegørelse i den omdiskuterede sag om genopførelsen af Nyborg Slot.

Det sker efter, projektet blev stoppet for få uger siden, blandt andet på baggrund af en klage fra Kultur & Arv, der i flere år har arbejdet for at bremse byggeriet.

Men ministerens indblanding giver alligevel ikke anledning til nervøse trækninger hos foreningens formand, Frederik Siemssen.

- Jeg anerkender fuldt ud, at det er rigtig, rigtig ærgerligt, at noget, man har arbejdet på i så lang, går fløjten. Men der er begået så mange forvaltningsmæssige fejl, at uanset, hvad de finder på, skal vi nok få det stoppet, siger han til TV 2 Fyn.

Foragt for demokrati og retsstat

De første streger til genskabelsen af det 350 millioner kroner dyre projektet blev allerede sat for ti år siden. Med støtte fra A. P. Møller Fonden og Realdania og skulle det munde ud i genskabelsen af det firelængede fæstningsværk med borgring og udsigtstårn.

Planen var, at det skulle gøre Nyborg til et attraktivt mål for historiske besøg. Men i december 2020 blev der sat en brat stopper for projektet, da Miljø- og Fødevareklagenævnet gav medhold i en række klager, der blandet andet gik på, at der skulle bygges nyt ovenpå fortidsminder.

Det er foragt for demokratiet og retsstaten, når politikere som Joy Mogensen og Hans Christian Schmidt ikke vil acceptere ankenævnets kendelse Frederik Siemssen, formand for foreningen Kultur & Arv

Afgørelsen kom som en "kæmpe mavepuster" for flere fynske politikere og museumsfolk. Og det fik allerede dengang formanden for Folketingets Kulturudvalg, Hans Christian Schmidt (V), til at efterlyse en redegørelse samt en gennemgang af museumsloven.

Torsdag kom opbakningen fra kulturministeren, der udtalte, at hun er villig til at se på en ændring af den pågældende lov.

- Det kan godt være at det er nødvendigt, men nu vil jeg afvente redegørelsen først med henblik på at se, hvordan vi kan få Nyborg Slot tilbage på sporet, fordi det vil være en gevinst for formidlingen af Danmarkshistorien og selvfølgelig også lokalsamfundet, siger kulturminister Joy Mogensen.

Men det har ingen gang på jord, mener Frederik Siemssen.

- Det er foragt for demokratiet og retsstaten, når politikere som Joy Mogensen og Hans Christian Schmidt ikke vil acceptere ankenævnets kendelse, fordi udfaldet ikke behager dem, siger han.

Symbolpolitik

Ifølge foreningen Kultur & Arv har det hele tiden været ministerens eget projekt, da Slots- og Kulturstyrelsen arbejder på bemyndighelse af ministeren.

Derfor kalder Frederik Siemssen da også den forestående redegørelse for "symbolpolitik", da han ikke mener, det ændrer noget.

- Det er kulturministerens eget projekt, der er blevet underkendt, og ministeren kan selvfølgelig ikke bare genoplive det, siger han.

Udover Joy Mogensen og Hans Christian Schmidt bliver projektet fortsat støttet af en række fynske folketingspolitikere og samtlige fynske borgmestre.

Andre projekter vil komme op af skuffen

Kultur & Arv har fulgt sagen de seneste tre år, og de er ifølge formanden gået ind i den af to årsager. For det første fordi projektet ville betyde, at der blev bygget ovenpå fortidsminder, hvilket ikke er tilladt i henhold til museumsloven, fortæller han.

- Men det betyder også meget for, hvordan vi varetager beskyttelsen af andre fortidsminder. Hvis det her projekt var blevet godkendt, ville det have banet vejen for en række lige så voldsomme byggeprojekter på andre fredede fortidsminder, siger Frederik Siemssen.

Indtil videre foretager foreningen sig dog ikke noget i forbindelse med redegørelsen.

- Vi følger sagens seneste udvikling med sindsro, men vi har i høj grad øje på bolden, siger formanden.