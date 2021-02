Nyborg Slot på Europa-agendaen: - Man bør kunne finde en løsning

Kampen om fremtiden for det store slotsprojekt i Nyborg fortsætter. Tidligere på torsdagen besøgte den fynske Europa-parlamentariker Pernille Weiss Nyborg Slot for at høre mere om det omstridte projekt, der har været så længe undervejs.

Et flertal i Folketinget ville gå videre med projektet, men efter en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet blev projektet bremset i december.

Pernille Weiss mødtes ved slottet i Nyborg med repræsentanter fra Østfyns Museer samt borgmester Kenneth Muhs for at drøfte, hvorfor det er vigtigt, også for EU, at projektet bliver til noget.

Selv er den konservative europaparlamentariker stor fortaler for projektet.

- Jeg håber i høj grad, at Nyborg Slot-projektet bliver realiseret. Og jeg håber også, at kulturministeren, som jo faktisk har lovet, at hun nok skal finde en løsning, finder den hurtigst muligt. For nu har det her projekt altså ti år på bagen og er blevet tjekket igennem i alle ender og kanter, og bliver så stoppet på grund af et enkelt nævns beslutning. Det bør man kunne finde en løsning på, siger Pernille Weiss.

Hun håber, at hun fra sin plads i Europa-Parlamentet kan råbe de rette personer op, så det 350 millioner kroner dyre projekt kan komme tilbage på sporet, hvor hun mener, det hører hjemme.

- Jeg har mulighed for som europapolitiker måske lidt nemmere at komme til mikrofonen og fortælle: ”Hallo, hør nu her. Skal vi ikke finde en ordentlig løsning på, hvordan det her kan komme videre?”, siger Pernille Weiss.

- Jeg kan komme med de gode argumenter for, hvorfor det ikke kun er noget, der angår os her på Fyn og folk, der bor i Nyborg, men at det faktisk er et projekt, der har værdi for resten af Europa, siger europaparlamentarikeren.

Glad borgmester

Besøget fra Europa-Parlamentet glæder Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), der håber at få mere europæisk fokus på at få projektet i gang igen.

- Vi siger, vi fortæller danmarkshistorie, men det er jo også et besøgssted i fremtiden, en formidling af Danmark i et internationalt perspektiv. Så jeg er superglad for, at Pernille Weiss interesserer sig for projektet, siger Kenneth Muhs.

Kort før jul blev der sat en stopper for planerne om en 350 millioner kroner dyr udbygning af det fredede Nyborg Slot. Udbygningen skulle have ført slottet tilbage til det firelængede fæstningsværk, der stod i byen i middelalderen med borgring og udsigtstårn.

Men Miljø- og Fødevareklagenævnet besluttede at give medhold til klagerne, der har været imod projektet, fordi der skulle bygges nyt ovenpå fortidsminder.