Trods flere eksempler: Finans Danmark afviser låneproblemer i udkanten

Drømmen om at drive erhverv fra et landdistrikt er mere besværlig at føre ud i livet, end den ville være i en større by.

I hvert fald hvis man ser på mulighederne for at optage lån.

De seneste uger har vi på TV 2 Fyn kunne berette om en lang række virksomheder, der har oplevet problemer med at optage lån alene på grund af det postnummer, de ansøgte fra.

Men interesseorganisationen for banker, realkreditinstitutter, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og inversteringsfonde, Finans Danmark, kan ikke genkende det billede, som de seneste uger er blevet tegnet.

- Vi kan ikke genkende billedet af, at banker og realkreditinstitutter ikke låner ud i hele Danmark. De er forpligtet til at lave en grundig og individuel kreditvurdering, hvor blandt andet den enkelte virksomheds økonomi og rentabilitet indgår, skriver Ane Arnth Jensen, der er viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

- Men ingen virksomhed er på forhånd afskåret fra at få et lån, uanset postnummer.

Modstridende meldinger fra borgere og finansverdenen

Erhvervsdrivende fra hele Fyn har løbende taget kontakt til TV 2 Fyn for at berette om deres problemer med at optage lån. De erhvervsdrivende tegner dermed et noget anderledes billede end det, Finans Danmark fremlægger.

Samme modstridende meldinger har erhvervsminister Simon Kollerup (S) også modtaget, og derfor oprettede han i starten af oktober en postkasse, hvor borgere kunne skrive ind, hvis de havde oplevet problemer med at låne.

- Vi er nødt til at finde ud af problemernes omfang, og først derefter ligger der et meget stort politisk arbejde i at finde ud af, hvilke værktøjer vi skal bruge, sagde Simon Kollerup dengang om den nyoprettede postkasse.