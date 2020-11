100 fynske ansatte får ny arbejdsgiver

Salget er en god løsning for SBS Group, SBS Friction, medarbejderne og Svendborg Peter Eriksen Jensen, bestyrelsesformand, SBS Group

De cirka 100 ansatte på Scandinavian Brake Systems i Svendborg skal have ny arbejdsgiver.

Det sker efter SBS Group har solgt SBS Friction-divisionen for 300 millioner kroner til italienske Brembo Group SpA.

Den endelige overtagelse ventes at være på plads i første kvartal næste år.

Italienerne overtager både selskabet SBS Friction A/S, de ansatte samt SBS Groups domicil- og produktionsejendom på Kuopiovej i Svendborg.

I en pressemeddelse siger bestyrelsesformand Peter Eriksen Jensen i SBS Group, at Brembo Group SpA er en stor kunde og partner, der kender værdien af SBS Frictions teknologiske knowhow og stærke nicheposition.

- Vi er glade for, at SBS Friction vil få en stærk, langsigtet og industriel ejer, der kan understøtte virksomhedens fortsatte udvikling. Salget er en god løsning for SBS Group, SBS Friction, medarbejderne og Svendborg, siger Peter Eriksen Jensen.

Fakta SBS Group er en dansk børsnoteret virksomhed, som beskæftiger sig med udvikling, produktion, sourcing, distribution og salg af dele inden for bremseteknologi og beslægtede områder. Når salget af SBS Friction A/S til italenske Brembo Group SpA er fuldt gennemført omfatter SBS Group kun SBS Automotive A/S.



Før salget beskæftigede SBS Group cirka 250 medarbejdere i fem lande. Kilde: SBS Group Se mere

Han tilføjer, at hovedopgaven for SBS Group efter salget er at positionere SBS Groups anden aktivitet, SBS Automotive, rigtigt i forhold til opbruddet i markederne og undersøge mulighederne for eventuelt at styrke virksomheden.

Ifølge pressemeddelelsen vil SBS Group bruge indtægten fra salget på at nedbringe gæld til banker og realkreditinstitutioner - den såkaldte rentebærende gæld.

Den gæld var 30. juni på 519 millioner kroner. Egenkapitalen var på daværende tidspunkt minus 144 millioner kroner.

Salget ventes, efter omkostninger, at give en fortjeneste på mellem 135 og 155 millioner kroner.

