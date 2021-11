17 smittede på sygehus: Indfører masker og flere test

Sygehuset opfordrer derfor patienter til at tænke over, hvor mange pårørende de tager med ind til aftaler, fortæller oversygeplejersken til TV 2 Fyn.

- Vi har haft stigende smitte i Svendborg, derfor skærper vi opmærksomheden omkring situationen. Men der er ingen grund til panik, og patienterne skal stadigvæk komme, hvis de har aftaler, siger hun.



Coronasmitten betyder, at sygehuset fra dags dato tester patienter, der kommer ind, og har indført ekstra test af medarbejderne. Derudover vil personalet bære maske, hvis de skal tæt på patienterne.

Ingen panik

Susanne Barren understreger, at patienter ikke skal være bange for at komme på sygehuset.

- Det var vi ramt af i første bølge, og det risikerer jo at blive farligt, hvis folk er syge, siger hun og tilføjer, at der ikke er grund til panik.