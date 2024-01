En ung mand trådte natten til søndag speederen helt i bund, da han kørte på Svendborgmotorvejen.

En patrulje fra Fyns Politi observerede en bil, der kørte vel over 200 km/t på motorvejen. Patruljen satte efter bilen og standsede den kl. 3:40, skriver Fyens Stiftstidende.

Det viste sig at en ung mand på 18 år sad bag rattet. Den kom til at koste den unge mand dyrt, for køretøjet blev beslaglagt med henvisning til paragraffen om vanvidskørsel.