1,8 kilometer lang cykelsti er klar: - Det har været et stort ønske

En af de mest trafikerede vejstrækninger i Svendborg har fået anlagt 1,8 kilometer cykelsti, som nu står klar til brug. Det oplyser Svendborg Kommune.

Det er Viebæltet og Dronningmaen, som har fået anlagt 900 meter cykelsti og nyt fortov i hver side af vejen, så der er cykelsti på hele strækningen.

- Jeg er glad for, at vi har fået anlagt cykelsti på strækningen. Det har været et stort ønske fra mange borgere gennem årene. Mange cyklister kører på vejen hver dag, da den er en af hovedfærdselsvejene i det centrale Svendborg, siger Flemming Madsen, der er formand for Teknik- og Erhvervsudvalget, i en pressemeddelelse.

Cykelstier til millionbeløb

Projektet har kostet skatteborgerne 6,4 millioner kroner.

Der kører omkring 13.000 køretøjer i døgnet på strækningen.

Herudover kører der også mange cyklister, i og med at der ligger flere skoler og biblioteker i området.