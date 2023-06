19-årig dømt for knivstikkeri mod sin bror

Retten i Svendborg dømte onsdag formiddag en 19-årig mand, for at have stukket sin seks år ældre bror med en kniv på 15-20 centimeter.

Optrinnet mellem de to brødre skete nytårsnat mellem 2022 og 2023, hvor de to havde holdt nytår sammen. Ifølge den dømte selv, havde de hygget sig, men ud på aftenen var de blevet væk fra hinanden. De genfandt hinanden på havnen i Nyborg, hvor den ældre bror umotiveret havde tildelt den dømte flere knytnæveslag i ansigtet, kom det frem i retten.

Den 19-årige trak derfor en kniv og stak sin bror i venstre side af maven, hvilket fik den ældre bror til at stoppe sit angreb omkring klokken 2.45 på årets første dag. Men den ældre bror var så medtaget af knivstikket, at han måtte opereres på OUH og indlægges i fire dage.

Den yngre bror, som nu er dømt for knivvold, mente i retten, at han havde ageret i selvforsvar. Det var retten dog ikke enig i, da dommen blev afsagt.

Han blev derfor idømt et år og fire måneders ubetinget fængsel. Straffen var dog ikke kun for knivstikkeriet, men også for forhold som et røveri på Nyborg Strand Hotel, hvidvask af et mindre pengebeløb og et forsøg på at slå en fængselsbetjent. Straffen blev også en samlestraf for flere smådomme, den 19-årige havde fået tidligere på året.

- Det er ikke proportionelt at bruge en kniv, når man bliver slået på. Så jeg er tilfreds med dagens afgørelse. Jeg er samtidig også tilfreds med, at dommeren fulgte mit bud på en strafudmåling langt hen ad vejen, siger anklager ved Fyns Politi, Christoffer Petersen.

Den dømte modtog sin straf, og sendes samtidig tilbage i varetægtsfængsel, indtil der er plads i et andet fængsel.