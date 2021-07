19-årige Annas film skal få dig til at forstå unges kamp: - Det bliver svært, hvis det er 'dem' mod 'os'

Når det bliver nært, bliver det svært

Historien foregår i Svendborg og er optaget her og på Thurø. Det har været et mål for Anna at kigge ned i, hvornår klimakampen bliver svær.

- Lige så snart det bliver konkrete ting, som for eksempel at sætte vindmøller op, så kommer der alle de her problematikker. For hvor skal de så stå henne, og skal de så stå i min baghave? Det er der måske ikke nogen, der har lyst til, fordi de larmer.

I filmen føler hovedpersonen sig svigtet af 'de voksne'. Det er et generelt billede, som vi bør tale om, mener Anna van Deurs.

- Der er helt klart et behov her. For jeg synes, jeg begynder at se nogle unge mennesker, der virkelig begynder at blive frustrerede over, at der ikke er en voksen, der hjælper.