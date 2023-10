20 års arbejde for naturbevarelse på Fyn kan være ødelagt

Weekendens storm og alvorlige oversvømmelser har formentlig ødelagt 20 års arbejde for naturbevarelse på Fyn, skriver Københavns Zoo i en pressemeddelelse.

De forhøjede vandstande med havvand har ødelagt vigtige vandhuller for den truede og fredede klokkefrø. Lige nu er dyrepasser og projektleder Lene Vestergren Rasmussen i gang med at besigtige skaderne på Hjortø i det Sydfynske Øhav, og der er ikke meget optimisme at spore:

- De bedste vandhuller, hvor klokkefrøerne lever, er fuldstændig oversvømmet og fyldt med havvand, som er livsfarligt for dem. Jeg tror desværre, de alle er døde, siger hun.

Københavns Zoo har gennem 20 år sammen med lokale ildsjæle arbejdet på øen for at redde den oprindelige bestand af den fine – og for økosystemet - vigtige frø fra at uddø. Før stormen var bestanden i fremgang, men nu kæmper Lene Vestergren Rasmussen sammen med den lokale befolkning for at se, om nogle af frøerne har overlevet, og om de kan reddes.