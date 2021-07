21-årige Sandra har taget filmverdenen med storm: Nu kan hun vinde eftertragtet pris

Hun er oprindeligt fra Svendborg, og opvæksten på landet har givet hende noget dyrebart med i bagagen.

- Jeg har vitterlig boet nede i en mark og været et lille vildt barn, der har klatret i træer og leget med det, jeg kunne finde i haven. Det tror jeg, har givet noget til min fantasi og en interesse for skuespillet, fortæller Sandra Guldberg Kampp.

Landede stor hovedrolle

Hun er glad for sin baggrund, som hun mener både har gjort hende jordbunden og svær at imponere. Det er en fordel, når man pludselig er omgivet af sine idoler og store stjerner i Cannes.

- Måske har det også givet mig noget kampgejst. Det er lidt sværere at komme ind i filmbranchen, hvis man ikke bor i København fra starten af, og der er også noget økonomisk i at skulle pendle frem og tilbage over broen, siger skuespillerinden, der nu er flyttet til Hovedstaden.

Drømmen om at spille skuespil manifesterede sig, da hun som 11-årig spillede med i Klods-Hans i en skolekomedie. Kort efter var der i Svendborg en casting til en Far til fire-film, og her landede hun en mindre rolle.