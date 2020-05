230 elever er tilbage på Ollerup: - Det er helt vildt underligt man ikke kan kramme

Med Shu-Bi-Duas nummer "Danmark" væltende ud af højtalerne blev eleverne på Gymnastikhøjskolen i Ollerup ikke kun taget imod med åbne arme, men også mindet om at "Danmark er et dejligt land", da der onsdag blev taget imod dem på Svendborgvej.

Eleverne havde ikke set hinanden siden statsminister Mette Frederiksen (S) 11. marts lukkede landet ned, for at holde coronavirussen covid-19 i skak.

Læs også Odense Zoo åbner for besøgende: - Jeg har glædestårer i øjnene

Faktisk forlod eleverne Ollerup med et "ses om 14 dage"-agtigt farvel til deres nye, men tætte venner.

Og selvom der kun er få uger tilbage af højskoleopholdet, så kunne sundhedsmyndighedernes samværs-restriktioner ikke holde elevernes gensynsglæde og smil i skak.

- Jeg har virkeligt savnet at være her. Jeg har savnet fællesskabet, og se mine veninder og venner og lave noget aktivt sammen med en masse andre, sagde Lene Sidsel Bonde Albertsen, som den seneste to en halv måned har været hjemme i Aabenraa.

De knap 230 tilbagevendte elever vender tilbage til Sydfyn til et anderledes ophold, hvor hverdagen frem til afslutningen 28. juni vil være præget af restriktioner.

Men forstander Uffe Strandby og skolens personale har, med myndighedernes anbefalinger som udgangspunkt, skruet et sæt regler sammen, som, med god vilje, kan genkendes fra familierne derhjemme.

Eleverne bliver sat sammen i bo-grupper på otte personer. De følges ad til blandt andet undervisning og spisning. Indenfor bo-grupperne kan man godt give et kram, mens det er forbudt-forbudt at kramme nogen, man ikke er i bo-gruppe med.

- Man må godt være tættere sammen i bo-gruppen, ligesom man må i en familie. Det er for at afgrænse eventuelt smitte, forklarer Uffe Strandby, og fortæller, at skolen har karantænefaciliteter klar, hvis det bliver nødvendigt.

Læs også Her er forklaringen: Vandstanden er faldet drastisk i Odense Å

Og netop den fysiske kontakt er nærmest synonymt med højskoler - specielt med en gynmastikhøjskole som i Ollerup. Det er en af de ting, som Malene Kjær Baagø fra Varde vil savne.

- Det rart at få en afslutning på det, inden man skal videre. Men det er helt vildt underligt, at det er så naturligt at give et kram, og det kan man ikke, siger hun og tilføjer, at "det bliver mærkeligt".

- Men vi glæder os. Og det bliver nok svært de første dage, men så bliver det nok hverdag.

- Vi skal lige vænne os til reglerne, siger Malene Kjær Baagø.

Specifikt vil Malene, Lene og de andre møde ensretning i gangene, 16 nyopsatte håndvaske udenfor spisesalen, portionsanretninger til spisning og sprit til afspritninger af borde og stole.

- Vi er meget agtpågivende de første 14 dage, så kan vi løsne op hvis forholdene, hvis smittetryk og regelsæt giver palds til det. Og så slår vi nok bo-grupperne sammen, fortæller forstander Uffe Strandby.

Uffe Strandby har nemlig en forsigtig joker oppe i ærmet. Sundhedsmyndighederne anbefaler grupper på maksimum 20 personer, og med otte i hver bo-gruppe får højskolen et stille comeback, som om fire uger gerne skulle ende med, at der kan krammes ordentligt farvel og for et et anderledes højskoleophold i Ollerup.

Læs også Store smil hos gymnasieelever - Endelig er det blevet vores tur!