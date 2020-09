25.000 må vente et år mere: Landsstævne i Svendborg udskydes til 2022

DGI's landsstævne udskydes fra 2021 til 2022.

Dermed bliver det først om to år, at 25.000 idrætsudøvere og tusindvis af tilskuere samles på Sydfyn. Det besluttede Landsstævnets bestyrelse i dag 2. september.

- Det har været en svær beslutning at udskyde Landsstævnet til 2022, men det er det eneste rigtige at gøre. Et Landsstævne skal være en helt særlig oplevelse for både deltagere, gæster, frivillige og værtskommunen, og corona-situationen gør det umuligt for os at planlægge på en måde, så vi kan sikre gode oplevelser med masser af idræt, bevægelse og fællesskab i 2021, siger DGI's formand Charlotte Bach Thomassen i en pressemeddelelse.

Siden DGI Landsstævne i Aalborg i 2017 har DGI og Svendborg Kommune arbejdet henimod at arrangere Danmarks største breddeidrætsevent 1.-4. juli 2021 på Sydfyn.

Svendborg på vente

Men Svendborg må nu vente indtil sommeren 2022 med at være værtskommune for DGI Landsstævne.

- Der er ingen tvivl om, at Svendborg har et kæmpe ejerskab omkring det her samarbejde og det landsstævne, der skal foldes ud på lige præcis de her kanter, så jeg er ikke i tvivl om, at her skal skuffelsen også lige fortage sig, siger Charlotte Bach Thomassen.

Der var lagt op til en deltagerparade gennem Svendborg med mindst 15.000 deltagere, efterskoleshow på Landsstævnearenaen med over 6.500 elever, og 400 workshops med idrætsaktiviteter, hvor deltagerne skulle mødes på kryds og tværs, men de bliver altså ikke næste sommer.

- Det vigtigste for os er, at Landsstævnet er en kæmpe oplevelse på alle parametre og samtidigt overholder myndighedernes retningslinjer, siger borgmester i Svendborg Kommune, Bo Hansen (S).

Og det ser hverken DGI eller borgmesteren som at være muligt i 2021.

- Du kan spille en fodboldkamp uden tilskuere, men du kan altså ikke afvikle et landstævne uden at man samler en masse mennesker, siger borgmesteren.

De vil nu i stedet se frem mod 2022.

Får ikke muligheden igen

6000 efterskoleelever var forhåndstilmeldt landsstævnet, og de får ikke muligheden igen.

- De kan melde sig på et foreningshold i 2022, men det er noget helt andet, så det er en hård besked, vi skal ud og give nu her, siger Torben Vind Rasmussen, der er formand for efterskolerne.

Ifølge ham er beskeden særlig hård for eleverne, fordi de netop var den årgang af efterskoleelever, der havde muligheden for at deltage i landsstævnet, der kun afholdes hver fjerde år.

- De havde forventet, at den sidste uge på efterskolen var sammen med 6000 andre fra hele landet. Den store forventning, det store klimaks på et efterskoleophold. Det får de ikke, siger formanden.

Stævnet ventes at finde sted fra 30. juni til 3. juli i 2022.