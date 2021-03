26-årige stak kniv gennem arm under tumult - nu er han dømt

En 26-årig rumænsk mand blev onsdag ved Retten i Svendborg idømt 15 måneders fængsel og udvisning af Danmark i en sag om knivstikkeri.

Den 26-årige blev dømt for at have stukket en landsmand gennem den ene arm med grøntsagskniv med et otte centimeter langt blad.

Den forurettede fik skåret sener og arterier over, og han måtte efterfølgende opereres. Han blev under tumulten også stukket i den ene balle.

Anklagerfuldmægtig Sine Josephsen fra anklagemyndigheden ved Fyns Politi oplyser, at det er tvivlsomt, om forurettedes hånd bliver fuldt funktionel igen.

- Han kan ikke føle noget i to af fingrene, og han kan ikke knytte sin hånd eller strække den ud, tilføjer Sine Josephsen.

Druk og tumult

Episoden fandt sted natten til den 25. januar i et hus i Skårup. Her sad den 26-årige sammen med sin svoger og spiste og drak spiritus i husets køkken.

På et tidspunkt kom en tredje person og klagede over musikken, og det udløste tumult og knivstikkeri, hvor den sidst tilkomne endte med at blive stukket. Også svogeren blev ramt af kniven. Han fik et mindre alvorligt stik i det ene lår.

Med en dom på 15 måneders fængsel kan den 26-årige løslades efter ti måneder. Herefter vil han blev sendt til Rumænien med indrejseforbud i 12 år.

Udover fængsel og udvisning blev den 26-årige dømt til at betale forurettede godt 8.000 kroner for svie og smerte.

