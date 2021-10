3.000 bigballer i brand - brandfolk har fået hjælp fra Jylland

Vagtchef ved Fyns Politi, Henrik Strauss, oplyser ved 21-tiden, at der var 3.000 bigballer i laden. - Det vil tage noget tid at slukke. Nok et par dage, er mit bedste bud, siger vagtchefen. De fynske brandfolk har fået assistance fra Beredskabstyrelsen i Haderslev, og i løbet af aftenen og natten vil der blive arbejdet med, at få spredt halmballerne. I de første timer af branden blev brandfolkenes arbejde generet af nysgerrige bilister, som havde parkeret i siderne på den smalle vej. Det besværliggjorde, at få vand frem til brandstedet. - De kunne ikke rigtig få vand frem til at starte med, så indsatslederen var noget frustreret, fortæller vagtchefen og tilføjer, at der dog ikke blev uddelt bøder.