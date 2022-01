31-årig får fem års fængsel for millionsvindel med coronastøtte

Da efterforskerne fra SEV derefter granskede de sigtedes computere, tablets og telefoner ændrede sagen karakter.

Det viste sig, at flere af de sigtede havde lavet omfattende databedragerier. De havde skaffet sig adskillige personers id-oplysninger og brugt dem til at søge diverse banker og lånevirksomheder om lån.

Modtog dommen

Fra foråret 2019 til foråret 2021 blev der ansøgt om lån for omkring ti millioner kroner. De fleste af ansøgningerne blev afvist, men det lykkedes at få udbetalt cirka 2,3 millioner kroner.

Tirsdag blev den 31-årige Mikkel Hansen dømt for databedragerier for omkring ti millioner kroner. Desuden blev han dømt for svindel med lønkompensation i forbindelse med corona-hjælpepakker.

Han erkendte i retten alle forhold og modtog dommen.

- Som medindehaver af to virksomheder fik den 31-årige ad flere omgange udbetalt over 300.000 kroner ved blandt andet at lave forfalskede ansættelsesbeviser, og derved frembragte han et falsk billede af, hvor mange og hvilke medarbejdere han havde ansat, udtaler specialanklager i NSK Vest Morten Rasmussen.

Tre andre er tidligere dømt i sagen, mens sagen mod den 39-årige rocker, der fik hele sagen til at rulle, endnu ikke har været for retten.