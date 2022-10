41-årig mand død efter tæsk: Fire fra misbrugsmiljøet anholdt og løsladt igen

Fire personer i sagen fra Bagergade i Svendborg, hvor en 41-årig mand blev fundet død under mistænkelige omstændigheder, blev anholdt i løbet af tirsdag, men er torsdag på fri fod igen.

Det oplyser politikommissær Jack Liedecke fra Fyns Politi til TV 2 Fyn.

De fire er fortsat sigtet i sagen. Det drejer sig om en kvinde og tre mænd i alderen 29 til 40 år.

Alle kendes fra et bestemt misbrugsmiljø i byen, oplyser Jack Liedecke uden at ville komme nærmere ind på, hvilket miljø det drejer sig om.

Politikommissæren er i det hele taget sparsom med detaljer i sagen, hvor en 41-årig mand tirsdag blev fundet død i sin lejlighed i Bagergade i det indre Svendborg.

Jack Liedecke oplyser dog, at den afdøde har været involveret i slagsmål inden for et døgn inden han blev fundet. Politiet blev kontaktet kort før klokken to tirsdag eftermiddag.

De fire sigtede blev anholdt en efter en i løbet af tirsdag eftermiddag og aften.

Slagsmål

Til Fyns Amts Avis fortæller Jack Liedecke, at der formentlig har været slagsmål ad flere omgange, og at nogle af de fire har været i lejligheden længere tid end andre.

Jack Liedecke vil ikke udtale sig om et muligt motiv eller om der kan være flere personer involveret i sagen. Men han oplyser, at efterforskningen fortsætter.

- Vi skal blandt andet undersøge, om andre personer har været til stede i lejligheden, siger politikommissæren og tilføjer, at man har sikret nogle genstande, som skal undersøges nærmere.

Hvilke genstande det drejer sig om, vil politikommissæren ikke oplyse. Men det står klart, at onsdagens obduktion viser, at den 41-årige er død efter stump vold, hvilket betyder at manden er blevet tævet ihjel med en genstand.

- Han har desuden nogle skader, som jeg ikke vil komme ind på på nuværende tidspunkt, siger Jack Liedecke til Fyns Amts Avis.



Ifølge Jack Liedecke efterforskes sagen som "vold med døden til følge".



Torsdag eftermiddag blev en 55-årig mand løsladt. Han var tidligere på dagen blevet anholdt for at fremsætte trusler mod Nyborg Gymnasium.