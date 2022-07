44-årig mand død i drukneulykke ved Svendborg

Lørdag aften er der sket en drukneulykke ved Svendborg. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard til Ritzau.

Den druknede er en 44-årige mand, og ifølge politiet var han umiddelbart alene, da han gik i vandt.

Fyns Politi fik anmeldelsen om, at en mand var i problemer i vandet klokken 19.17, men hans liv stod ikke til at redde, da beredskabets dykkere fik reddet ham op.

Ifølge Fyens Stiftstidende er ulykken sket ved Frederiksø ud for Svendborg, og den 44-årige mand er angiveligt ikke fra lokalområdet.

Politiet oplyser til Ritzau, at de lørdag aften stadig er ved at undersøge sagen nærmere. TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Fyns Politi søndag, men det har ikke været muligt.

Det er ikke første gang at nogen drukner ved Frederiksø. Tidligere i år blev en 56-årig mand fundet på bunden af havnebassinet.