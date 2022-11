46-årig løsladt efter bombetrussel i Svendborg

- På baggrund af den samlede efterforskning har anklagemyndigheden vurderet, at der ikke er juridisk grundlag for at fremstille ham i et grundlovsforhør, siger politiinspektøren.

Situationen opstod torsdag morgen klokken 07.43, hvor politiet fik en anmeldelse fra en borger på en parkeringsplads ved Ryttervej.

Derfor rykkede politiet massivt til Svendborg

Manden truede med at sprænge både sig selv og sin bil i luften, og derfor iværksatte Fyns Politi en omfattende politiaktion.