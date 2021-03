55 procent af de fynske præster er kvinder: I Vor Frue Sogn arbejder ingen mænd

Et flertal i Sankt Hans Sogns menighedsråd ønsker ikke at ansætte kvindelige præster. Den holdning deler man umiddelbart ikke i Vor Frue Sogn i Svendborg.

Her har menighedsrådet valgt at ansætte tre kvindelige præster - ikke, fordi medlemmerne bevidst er gået uden om ansøgere med X- og Y-kromosomer, men fordi de tre kvinder var de mest kvalificerede.

Faktisk er der slet ingen mænd ansat i sognet, da også kirketjener og kordegnen er kvinder.

- Jeg tror, det er fuldstændig tilfældigt, siger Karin Larsen, der er sognepræst i Vor Frue Kirke.

Formentlig har hun ret. I hvert fald viser tal fra Folkekirken, at der stort set er uddannet lige mange præster af hvert køn i Danmark. Statistisk set bør der derfor findes lige så mange dygtige kvindelige præster, som der findes gode mandlige præster.

Præsten før kønnet

I Fyens Stift arbejder 219 præster fordelt på 232 sogn, og 55 procent af dem er kvinder.

Ingen fra menigheden i Vor Frue Sogn har givet udtryk over for provsten om, at det er et problem, at der kun er ansat kvindelige præster.

Nogle menighedsrådsmedlemmer ønsker ikke at ansætte kvindelige præster. Sådan er det ikke i Vor Frue Sogn, men Svendborg Provstis provst respekterer holdningen. Foto: Mikkel Skov Svendsen

- Det er præsten det kommer an på mere end kønnet. Der er jo forskellige personlighedstyper og forskellige forcer fra person til person og ikke så meget fra køn til køn, siger provst i Svendborg Provsti og sognepræst i Vor Frue Sogn Bente Holdgaard.

Respekt for andre holdninger

I Biblen kan man ifølge nogen finde argumenter for, at kvinder ikke kan iføre sig præstekjoler og prædike søndagsgudstjenester.

"Ligesom i alle andre kristne menigheder skal kvinder tie stille, når menigheden er samlet. De har ikke lov til at tage ordet", står der blandt andet i den hellige bog.

Den sydfynske provst er selvsagt uenig, da hun selv er kvinde. Hun anerkender dog, at ikke alle deler hendes holdning.

- Det er en af folkekirkens forcer, at vi faktisk kan rumme nogle meget forskellige synsvinkler og -punkter og have respekt for hinanden, siger Bente Holdgaard.