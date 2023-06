56-årig dømt: Spærrede kæreste inde i over otte timer og krævede penge

En 56-årig mand fra Svendborg er onsdag blevet dømt i en opsigtsvækkende sag, efter han i otte og en halv time holdte sin daværende kæreste indespærret i sin lejlighed.

Han fik fire måneders fængsel, hvoraf de 60 dage skal afsones.

Historien kan kort opsummeres som ulykkelig kærlighed, der gik for langt. Så langt, at kvinden han var sammen med har udviklet angst, og i dag end ikke tør gå ud med skraldeposen.

De to mødte hinanden i juni 2022, og kort efter tog de på festival og på en rejse sammen. Begge beskrev det som et harmonisk forhold, hvor de havde det godt sammen, da de skulle vidne ved retssagen.

Men det var kun indtil en ellers hyggelig torsdag aften i august, hvor kvinden over en drink lagde kortene på bordet og stillede kritiske spørgsmål til den 56-årige.

- Det var nogle spørgsmål om hans venner på Facebook, og nogle spørgsmål til hans tidligere forhold, som han ikke havde været helt ærlig om. Jeg sagde på et tidspunkt i samtalen til ham, at jeg gerne ville hjem, forklarede kvinden i Byretten i Svendborg.

Og det var her, det for alvor gik galt.

- Jeg ville ikke have, at hun gik. Jeg ville have, at vi talte det ud, før hun gik. Det var derfor, jeg spærrede for hende, så hun ikke kunne komme ud, forklarede manden i retten.

Kvinden forsøgte alligevel at slippe ud af mandens lejlighed på forskellige måder. På et tidspunkt stod hun inde i soveværelset og forsøgte at komme ud gennem vinduet.

- Han stod ved indgangen til soveværelset med korslagte arme. Han sagde, at det kunne jeg lige så godt droppe. Jeg kunne ikke komme ud der. Det var på det tidspunkt, jeg gik i panik, fortalte hun i retten.

Slog og sparkede

Hun følte sig spærret inde. Han var hele tiden ved siden af hende, og det så ikke ud til, at der var nogen udvej. I et desperat forsøg på at komme ud, begyndte hun at slå og sparke ud efter den 56-årige.

- Jeg lagde mig oven på hende for at få hende til at stoppe, fortalte manden, som også erkendte både at holde hende indespærret og at holde hende nede på sengen.

Ifølge kvindens forklaring lå han med knæene på hendes arme, mens han sad på hendes overkrop. Flere totter af hendes hår røg af undervejs. Hun fik også et slag mod ansigtet, som strejfede hendes næse. Det benægter manden dog.

Kvinden sagde, at hun skulle tisse, og tænkte, at når hun gik mod toilettet kunne hun slippe væk. Men så nemt gik det ikke. Den 56-årige stillede sig i dørkarmen til badeværelset og holdte øje med hende.

- Jeg skulle sikre mig, at hun ikke ringede efter hjælp, forklarede manden gentagne gange i retten.

Flere gange i løbet af aftenen forsøgte hun sig med at skulle på toilettet, i håbet om at slippe derfra. Men uden held. Tredje gang hun gik på toilettet fik hun et ildebefindende og faldt om på gulvet.

Det var noget, hun havde prøvet før, og da manden spurgte, om han skulle ringe efter hjælp, sagde hun, at han bare skulle lade hende være.

Han foreslog, at hun kunne få lov at gå, hvis hun betalte en gæld på 3.100 kroner, som hun havde til ham. Det forsøgte kvinden, men transaktionen ville ikke gå igennem. Hun betalte dog pengene på et senere tidspunkt.

Indespærringen af kvinden fandt sted i tidsrummet 21.30 til 06.00 næste dag. Altså i alt otte og en halv time.

Opsøgte hende igen og igen

De to tilbragte, trods episoden, weekenden efter sammen, men om søndagen gjorde kvinden det klart, at hun havde behov for at være alene efter episoden. Herefter opsøgte manden hende flere gange - først på Messenger, herefter med et brev og sedler klistret på hendes dør.

En enkelt gang fulgte han efter hende og sønnen, da de kørte i bil, og konfronterede hende, da bilen stoppede. Det kom der dog intet konstruktivt ud af. Tvært imod fik manden en henvendelse fra politiet om, at han ikke længere skulle kontakte kvinden.

- Jeg har haft det rigtig dårligt siden. Jeg har døjet med angst, og føler folk følger efter mig. Jeg tør ikke engang gå ud med skrald, fortalte kvinden i retten.

Retten i Svendborg idømte manden fire måneders fængsel, ligesom han skal betale en erstatning på 10.000 kroner til kvinden. 60 dage af straffen skal afsones, mens resten først bliver udløst, hvis han igen begår noget strafbart inden for et år.

Han blev både dømt for frihedsberøvelsen af kvinden, ulovlig tvang, ved at forsøge at få hende til at betale pengene, et slag i hovedet på kvinden og for blufærdighedskrænkelse, da han på et senere tidspunkt sendte et nøgenbillede af sig selv til kvinden.

Dommeren forklarede i øvrigt, at der ikke eksisterer megen retspraksis på området, men det til trods var det en enig domsmandsret, der idømte straffen.

Den 56-årige udbad sig betænkningstid i forhold til, om han vil modtage straffen.

Retten i Svendborg dømte onsdag formiddag også en 19-årig mand for at have stukket sin seks år ældre bror med en kniv på 15-20 centimeter.