59-årig fængslet efter brand i Bagergade

Efter et grundlovsforhør søndag er en 59-årige mand blevet varetægtsfængslet frem til 24. januar. Han er sigtet for brandstiftelse med henblik på forsikringssvig. Det oplyser anklager ved Fyns Politi Kirsten Flummer.

Lørdag aften var der brand i den 59-åriges lejlighed i Bagergade i Svendborg.

Manden var ikke selv tilstede, da beredskabet slukkede branden, men ved 3-tiden natten til søndag blev han anholdt på adressen.

- Han er sigtet for brandstiftelse - blandt andet med henblik på at besvige sin brandforsikring. Jeg skal ikke kunne afvise, at han også kan have haft andre hensigter, men han har tidligere givet udtryk for, at han var i pengenød og ikke kunne sælge huset, siger Kirsten Flummer.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med branden.

Det var en kombination af tekniske undersøgelser på stedet og vidneforklaringer, der gjorde, at politiet valgte at anholde manden. Undersøgelserne af ejendommen er dog ikke afsluttet endnu, oplyser efterforskningsleder ved Fyns Politi Jack Liedecke.

Ifølge vidneforklaringer blev der hørt et brag i forbindelse med, at branden opstod, og efterfølgende er den 59-årige set gå fra ejendommen.

Under grundlovsforhøret nægtede den 59-årige at udtale sig. Mandens forsvarer har bedt om, at manden får foretaget en mentalundersøgelse, der skal vise, om manden er egnet il straf. Det har retten besluttet, at han skal.

Derfor vil en retssag højst sandsynligt først finde sted i foråret, hvilket betyder, at retten i januar skal tage stilling til, om betingelserne for en varetægtsfængsling stadig er til stede.

Den 59-årige har gennem sin forsvarer kæret beslutningen om varetægtsfængsling.

Det er straffelovens paragraf 181, stykke 1 og 2, at manden er sigtet efter. Strafferammen er op til seks års fængsel.