61-årig kvinde vil frifindes for trafikdrab på fireårig pige

Tiltalte husker kun brudstykker

Den 61-årige tiltalte kvinde var meget berørt af situationen, da hun som den første satte sig i vidneskranken.

Udover ovennævnte tiltale, er hun også anklaget for ikke at have ”udvist den nødvendige agtpågivenhed”, og at hun ”har tilsidesat hensyn til færdselssikkerheden under særligt skærpede omstændigheder”. Det fremgår af anklageskriftet, at den tiltalte havde hovedpine, flimren for øjnene, sløret syn, og svært ved at se skarpt allerede inden hun satte sig ud i bilen den forårsdag i 2022.

- Jeg sætter mig ikke ind i en bil og kører, hvis ikke jeg kan se, forklarede den tiltalte dog i retten onsdag.

Der gik blot ti minutter fra tiltalte kørte fra sit arbejde, til ulykken fandt sted. Inden hun gik fra arbejdspladsen, tog hun to smertestillende piller, da det var begyndt at flimre for øjnene. Hun nåede kun at køre en kilometer. Kort tid efter skete ulykken i fodgængerfeltet, hvor hun overså fem mennesker og påkørte to af dem.

- Jeg kan ikke huske, hvad der er sket, men jeg ser ikke de fem fodgængere. Klappen gik ned, fortæller den 61-årige kvinde og lægger vægt på, at hun har svært ved at huske noget fra episoden.

Den tiltalte fortalte dog, at hun nærmest gik i chok, og husker hverken om eller om hvad hun talte med politiet om lige efter episoden.

Berørt mor: - Vores liv er ødelagt

Hen ad formiddagen afgav den afdøde piges mor forklaring. Hun var nødt til at have en krykke at støtte sig op ad grundet sine mén efter ulykken. Med sig havde hun en tolk, der skulle hjælpe hende igennem vidneudsagnet, da hun ikke selv snakker dansk.