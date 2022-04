72-årig erkender at have kvalt hustru ihjel i Svendborg

En 72-årig mand har selv erkendt at have dræbt sin hustru ved at kvæle hende i Svendborg i weekenden.

Det kom frem i søndagens grundlovsforhør, hvor manden blev varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger, oplyser Fyns Politi mandag til Ritzau.

Ifølge sigtelsen dræbte manden den 73-årige kvinde på et tidspunkt mellem fredag klokken 9 og lørdag klokken 9.30 i Svendborg.