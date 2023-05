73-årig idømt 12 års fængsel for at dræbe sin kone

En 73-årig mand er i dag blevet idømt 12 års ubetinget fængsel for drab ved retten i Svendborg.

Han er dømt efter anklageskriftet, som tiltalte ham for at kværke sin kone. Episoden udspillede sig sidste år i deres fælles hjem på sydfyn. Det oplyser Strafferettens sekreteriat i Svendborg.

I retten har han selv forklaret, at han kvælte hende med en pude for ansigtet. Det passede dog ikke med retsmedicinernes vurdering, hvorfor han er dømt for at kværke hende.

Ifølge mandens egen forklaring, gjorde han det af medlidenhed, da konen var syg af demens. Andre vidner i retten fortalte dog en anden version af historien, hvor konen har været undertrykt i forholdet længe, og endda skulle have været bange for sin mand.

Manden skal betale erstatning til de tre efterladte børn, ligesom han mister retten til arv, forsikringsgodtgørelse og lignende, som er forbundet med konens død.

Han skal betale 23.413 kroner til at dække udgifterne til konens begravelse, samt 100.000 kroner i erstatning til hvert af børnene.