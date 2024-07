78-årige Marianne har særlig kærlighedserklæring til MS Helge

34 gange i år. Så mange ture har 78-årige Marianne Carlsen haft på veteranfærgen MS Helge, efter onsdagens sejltur.

Hver tur er speciel. Onsdag, som er Helges 100-års jubilæum, er derfor ingen undtagelse.

- Den hjælper mig med at komme over min sorg. Jeg har mistet mine forældre og jeg har mistet min mand. Og min mand var ligeså glad for Helge, siger Marianne Carlsen.

Og det er en helt speciel kærlighed Marianne deler til Helge. Hun har sågar lavet en kærlighedserklæring til færgen i form af en ring, hvor "MS Helge" er indgraveret i den.