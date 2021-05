8.b tilbage i skole: - Det bliver megafedt

Glæden er ikke til at tage fejl af i 8.b på Tåsingeskolen. Snart skal de i skole igen - på alle hverdage.

- Jeg glæder mig. Det bliver mega fedt, siger Silja Blegholm Hansen, der går i klassen.

Og klassekammeraten Signe Simonsen er helt enig.

- Jeg synes, at det er rigtig rart, at det bare er det samme hele tiden, og at det hele bliver lidt mere normalt igen.

Det har nemlig været alt andet end normalt den seneste tid for femte til ottende klasserne, der kun har været fysisk på skolen hver anden uge, mens de yngste elever har måtte være på skolen hele tiden.