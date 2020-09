Aake har fået ny skraldespand: Nu sorterer den sidste fynske kommune også affald

Den store, grønne plastikbeholder bumler over fortovet på sine to hjul. Fremover er det Aake Packness, der skal trække den frem og tilbage hver 14. dag, når den skal tømmes.

I dag bliver den leveret ren og ny.

Svendborg Kommune er nemlig som den sidste fynske kommune blevet en del af affaldssorteringen, og derfor skal der nye affaldsbeholdere ud til svendborgenserne.

- Det er store kasser, og de fylder temmelig meget, men bortset fra det, er jeg da helt med på, at vi skal sortere affald. Det har jeg også gjort tidligere. Så har jeg bare selv kørt ud med det på genbrugspladsen, fortæller Aake Packness.

Beholdere delt ud inden jul

Når de nye skraldespande er delt ud til svendborgenserne, sorterer alle fynboer deres affald. Svendborg Kommune er nemlig den sidste til at indfase sortering hjemme i husstandene.

Det er ikke nyt for Aake Packness at sortere sit affald, men det er nyt, at han ikke længere behøver køre det til genbrugspladsen. Nu kan han sortere affaldet direkte i beholdere hjemme i skuret. Foto: Mikkel Skov Svendsen

Det vil tage et par måneder, før alle i Svendborg har fået nye rumopdelte skraldespande, men Dorte Eg Auerbach fra Vand & Affald forventer, at alle svendborgensere kan affaldssortere senest, når året rinder ud, og resterne fra julemaden og gaveræset skal videre til forbrænding.

- Det er vigtigt, at vi får indsamlet så meget genanvendeligt affald som muligt ved de enkelte husstande. Vi ved, at jo tættere vi er på den enkelte husstand, jo mere genanvendeligt affald bliver der indsamlet. Derfor er vi i gang nu, fortæller hun.

Svendborg Kommune forventer, at 50 procent af affaldet inden 2022 bliver genanvendt, som alle landets kommuner blev pålagt i 2013.