Årets fynske idrætsleder: Niels blev snydt af borgmesteren

Der var ellers udsigt til en ordre af de helt store for Niels Kildelund, men desværre var det hele snyd.

Ud over at være frivillig idrætsleder og formand i håndboldklubben GOG, ernærer Niels Kildelund sig til dagligt som sælger af smedejernsporte. Og onsdag formiddag forsøgte en gruppe kumpaner at bilde ham ind, at han kunne sælge en enorm, speciallavet smedejernsport til Høje Bøge Stadion i Svendborg.

Midt i den falske handel dukkede Svendborgs borgmester Bo Hansen (S), endda op og begyndte at "skændes" med manden, som havde inviteret Niels Kildelund på besøg. Så nej, Niels Kildelund fik ikke solgt nogen port i dag.

"Hvad sker der lige her?", tænkte Niels Kildelund, da det gik op for ham, at det ikke var i dag, han skulle sælge et nyt, flot vartegn til Høje Bøge Stadion.

SPORTSUGEN Fra 18. -23. januar 2021 afholdes Sportsugen digitalt på Facebook og andre digitale platforme. Sportsugen er et samarbejde mellem en række idrætsforeninger, kommuner og medier på hele Fyn. Følg med i de mange arrangementer på Sportslørdags Facebookside.

Det hele var en scene

Det lyder alt sammen ret træls for Niels Kildelund. Men faktisk handlede det hele bare om, at han skulle overraskes med, at han er udvalgt som årets fynske frivillige idrætsleder.

Prisen uddeles af SIKO, Samvirkende Idrætsklubber i Odense, og den er en del af Fynske Bank Sportsugen, der i år erstatter det traditionsrige Sportslørdag i Odense Idrætspark.

- Den pris er jeg stolt over. Det er med til at give et skulderklap til os frivillige, at vi bliver hædret og får opmærksomhed, fortæller Niels Kildelund.

Stærkt engageret leder

Niels Kildelund vinder prisen, fordi han som frivillig leder i GOG Håndbold i følge indstillingen gør en enorm indsats i klubben.

"Niels går altid forrest, når der skal afholdes arrangementer og fester i klubben, ligesom han deler ud af sit engagement og viden som næstformand i Fyns Håndbold Forbund", stod der i nomineringen af ham.

Han er formand for bestyrelsen for GOG Håndbold og bruger sin tid på bestyrelsesarbejdet og på at opbygge organisationen. Og på den måde er han blot en enkelt ud af de cirka 100 frivillige, som GOG Håndbold har engageret.

- Jeg er drevet af interessen og lysten til at udvikle den klub, jeg altid har været del af. Det er spændende at være med til, og så er det som om, at der også er flere, som har lyst til at være med, fortæller årets frivillige idrætsleder til TV 2 Fyn.