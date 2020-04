Adskilt af grænsen: Ida og kæresten er fanget i hver deres land

Ida Thomsen og hendes kæreste Kim Andersson sidder på hver deres side af en lukket grænse. Den ene i Danmark, den anden i Sverige. Stik imod deres planer for parfoldet.

Da Danmark lukkede grænserne d. 14. marts, kom det som lidt af et chok for Ida Thomsen, der er 20 år og til daglig går i 3.g på Midtfyns Gymnasium.

- Vi havde haft så mange muligheder for at se hinanden inden, men vi havde ventet, fordi han alligevel skulle være i Danmark det næste lange stykke tid, siger hun.

Kim havde på det tidspunkt planer om at tage et praktikophold i Danmark i otte uger, men aftalen blev ikke til noget. Nu tror de begge, at den blev aflyst på grund af coronakrisens indtog.

- Det er ekstra hårdt, når jeg ved, at han skulle have været her nu. Jeg ville gerne have haft ham hentet herover, inden grænsen lukkede, siger Ida Thomsen.

Mødes virtuelt

Alligevel mødes de to hver dag. Dog ikke fysisk. Det sker gennem deres to karakterer i computerspillet World of Warcraft.

Det var faktisk også sådan, de to mødte hinanden. Derfor har de altid været vant til at være sammen virtuelt og være fysisk adskilt i længere perioder.

- Det her minder meget om starten af vores forhold. Det er en god måde at komme lidt tættere på hinanden på, siger Ida Thomsen.

Mangler det fysiske nærvær

Selvom de to snakker sammen og hænger ud virtuelt hver dag, er det dog en svær tid at være adskilt i.

Hvis der er problemer, så kan man ikke bare kramme hinanden. Man er nødt til at gøre det hele med ord. Ida Thomsen, gymnasieelev

- Man mangler rigtig meget det fysiske, når det hele er hårdt. Hvis der er problemer, så kan man ikke bare kramme hinanden. Man er nødt til at gøre det hele med ord, og hjælpe hinanden igennem ved at tale sammen. Det, synes jeg, er svært, siger Ida Thomsen.

Ida Thomsen og kæresten har næsten altid gang i Facetime, hvis de ikke spiller World of Warcraft.

- Det er blevet en vane, at han bare ligger på bordet, så familien lige kan sige hej, siger hun.

Men Ida Thomsen savner at kunne være sammen på andre måder.

- Vi er tvunget til at skulle sidde foran en skærm. Vi kan ikke lige gøre de normale kedelige ting sammen som at spise morgenmad. Jeg savner for eksempel at komme ud i naturen sammen med ham, siger Ida Thomsen.

Det ser imidlertid ud til, at kærestepar, der er adskilt af landegrænser som Ida Thomsen og Kim Andersson, må væbne sig med tålmodighed. Ind til videre er Danmarks grænser lukkede ind til d. 10. maj. Efter det er det uvist, om grænsen genåbner.

