Aftale om historisk søfartsskole på plads: - Det bliver lidt ud over det sædvanlige det her

I fem år var den gamle søfartsskole til salg. Men nu er den historiske skole Kogtved ved vandet i Svendborg efter 2.068 dage taget af markedet.

Skolen var udbudt for 49,5 millioner kroner, og nu har Humblebo Gruppen, der primært udlejer boliger i Odense, bejlet til at overtage bygningen.

Hvis alt går efter planen, har Humblebo Gruppen planer om at forvandle den gamle søfartsskole til seniorboliger.

Den overordnet handel er nemlig på plads. Købssummen er aftalt. Men de sidste formaliteter mangler dog stadig.

- Det er en sag, vi har arbejdet på en del tid. Vi har haft et langt forløb med Svendborg Kommune, men vi er nu så langt i forløbet, at vi kan udstede en lokalplan, som vi er blevet lovet til 1. juli 2021, siger Claus Ørtoft Rasmussen, der er administrerende direktør i Humlebo Gruppen.

- Planen er, at vi køber ejendommen. Vi har ikke helt overtaget ejendommen endnu. Aftalen er stadig betinget af, at vi får lokalplanen på plads.

Seniorboliger i den gamle skole

Da den gamle søfartsskole var dugfrisk på markedet, lød prisen på 52,5 millioner kroner. Det var udbudsprisen i 2015, som efterfølgende faldt til 49,5 millioner kroner.

Hvis alle formaliteterne falder på plads, vil Humblebo Gruppen være de nye ejere af den gamle skole.

- Det, vi ønsker at bygge, er seniorboliger. Vi kommer til at rive nogle af de eksisterende bygninger ned og bevarer det gamle og meget smukke hovedhus dernede. Så bygger vi nogle nye boliger rundt omkring det.

Respekt for historien

Den gamle skole har fungeret som uddannelsessted fra omkring 1943, og indtil skolen lukkede i 2008. Søfartsskolen har uddannet mange unge mennesker igennem tiden, og den historie vil man huske i ombygningen af skolen.

- Vi har enorm respekt for stedet og historien. Det ligger gudesmukt dernede. Det er helt eventyrligt. Og den respekt skylder vi projektet. Så vi har ambitioner om at lave et byggeri, som er lidt specielt. Lidt ud over det sædvanlige, siger Claus Ørtoft Rasmussen og fortsætter:

- Vi regner med, at der kommer omkring 40 til 50 lejligheder. I den gamle hovedbygning bevarer vi de gamle stuer, så der kan komme et fællesareal. Så kan man bygge noget fællesskab op. Vi forventer også, at de lejere, der kommer til at bo der, er villige til at betale en husleje, der afspejler, at vi har lagt lidt ekstra sjæl og penge i det her projekt.

Byggeriet er planlagt til at gå i gang i sommeren 2021 og kommer til at tage omkring 14 måneder, hvis alt går efter planen.