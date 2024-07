Alle taler om årets sportssommer, men kun få kender til kæmpe sommer for Helles sportsgren

Oversete kvaliteter

Fra den 6. til 13. juli rykker Bridge Festival og omkring 2.000 spillere fra hele Danmark nemlig i Svendborg med undervisning, turneringer og sociale aktiviteter for folk på alle niveauer.

Når man lægger det sammen med det netop overståede EM i Herning, står man, ifølge Charlotte Fuglsang, direktør i Danmarks Bridgeforening, også med en helt særlig sommer i bridgens tegn. De flere store bridgebegivenheder i streg på dansk jord giver nemlig nogle muligheder, håber hun.

- Det er rigtig stort på den måde, fordi vi jo så også håber, at vi får mere fokus på bridgespillet.

Selvom hun godt ved, det er en mindre sportsgren, synes hun, det er ærgerligt, at der ikke har været så meget fokus på EM i bridge på dansk grund. For alle ved, at der er EM i fodbold, Tour de France og Wimbledon. Og lige om lidt OL. Men ikke så mange ved kender til bridge-EM eller ved, hvad tankesport som for eksempel bridge og skak kan.

- Det har mange kvaliteter for eksempel i forhold til folk, som måske ikke kan dyrke fysisk sport, eller ved ensomhed. Her har tankesporten rigtig meget at byde på, og vi håber selvfølgelig, at både EM og Bridge Festival kan gøre det mere synligt for folk, siger Charlotte Fuglsang.