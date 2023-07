Alt for travl og alt for tyk: - Jeg var bange for at dø, indrømmer tv-kokken Claus Holm

Et kick lige ind i blodårerne

Som ung kok på 27 år købte Claus Holm sammen med sin kone Anne Holm restaurant Gaasen i Svendborg og leverede gastronomi på eksklusivt niveau i en evig jagt for at bevise, at man kunne få Michelin-stjerner på Sydfyn.

Præstationerne gav ham masser af den anerkendelse, som han higede så desperat efter.

- Det er så fedt at få at vide, at du er verdens bedste kok. At det mad, du laver, er til en, to eller tre stjerner. Det er et kick lige ind i blodårerne, og det er vanvittigt fedt. Journalisterne kommer, der bliver lavet tv-programmer om dig, du føler dig som en verdenstjerne og tænker: Det bliver ikke større nogensinde. Det er et drug, 100 procent.

- Handler dit behov for anerkendelse om den anerkendelse, du ikke fik som barn?

- Ja, helt sikkert. Det ved jeg nu. Som 11-årig fik jeg at vide af min mors uduelige mand, at jeg ikke ville blive til noget, at jeg ikke kunne noget og ikke var noget. Jeg har gået og troet, at det var en ond drøm, men mine brødre og jeg er begyndt at snakke om det.

- Det skal man aldrig sige til nogen. For vi er allesammen noget. Jeg er blevet kok, jeg har en vild hund, og jeg er blevet gift.