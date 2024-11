Alt var kaos da Michael ankom til dødsulykke - nu langer han ud efter bilister

Michael Rathenburg var lige kommet hjem til sit hus på Teglværksvej mellem Gudme og Gubjerg, da han hørte et højt brag.

- Jeg tænkte med det samme, at det der, det er ikke godt.

Trods dårlig kondi satte han i løb mod svinget, hvor braget kom fra. Da han kort efter kom frem, var det kaotiske scener, der mødte ham.

- Der lå tre unge mænd i en indkørsel, og en anden sad i en bil. Det var først da jeg havde sikret mig de var okay, at jeg opdagede den anden bil, som lå på siden mellem husmuren og en kampesten.

Michael Rathenburg og nogle få andre sørgede i fællesskab for at danne et overblik over situationen og få tilkaldt hjælp. Det skarpe sving udgjorde stadig en fare for alle på stedet, da det ikke var muligt at se ulykken, når man kom kørende fra Gudbjerg.

Men ingen bød sig til for at hjælpe med at spærre af.

- Egoister

Det gjorde Michael Rathenburg harm, for mens nogle få løb rundt for at standse ulykken og hjælpe tilskadekomne, sad andre i deres biler og kiggede på.

- Jeg tænkte, vi er nødt til at stoppe trafikken, for du må køre 60 kilometer i timen i det sving, og det er der mange, der gør. Kom der en med 60 rundt om hjørnet, ville det ende i totalt kaos.

Så han tog sagen i egen hånd, men var ved at komme til skade selv ved at gøre det.

- To gange var jeg ved at blive kørt ned, fordi folk kom kørende så stærkt. Der var ikke en eneste, der tilbød at sætte sin bil på tværs og tænde havariblinket.

- Det undrer mig egentlig, at folk kan være så egoistiske. Jeg ved godt det er fredag eftermiddag, klokken er fem, og man skal noget. Men bare at køre videre, det synes jeg er forkert, siger han.

Mand fængslet

En 87-årig kvinde mistede livet i ulykken, som efterforskning skal vise, hvordan skete.

En 22-årig mand blev anholdt kort efter ulykken. Han blev lørdag varetægtsfængslet med sigtelser for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, kørsel i stjålet køretøj og kørsel uden førerret.

Politiet oplyser desuden, at man har taget blodprøver fra den 22-årige, for at undersøge om han var spirituspåvirket, hvilket var mistanken da han blev anholdt.