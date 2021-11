Anbefaling kritiseres: Fjollet at lægge nyt plejecenter i Tankefuld-området

Men placeringen af et nyt plejecenter er ikke det eneste, der kan blive debat om, når Social- og Sundhedsudvalget skal behandle plejebolig-oplægget 9. november. Debat bliver der nok også om udvidelsen af eksisterende plejecentre.

Uenighed om udbygning af eksisterende plejecentre

Hele fem eksisterende plejehjem er i notatet nævnt som egnede til udbygning.

Det drejer sig om:

Vindeby Pile (4 boliger )

Hesselager( 10 boliger)

Ådalen ( 20 boliger)

Gudbjerg (3 boliger)

Ollerup (12 boliger)

Demensbyen ( 10 boliger, allerede reserveret)





Venstre ønsker flest mulige udvidelser på de eksisterende plejehjem mod til gengæld at gøre det kommende plejecenter mindst muligt.

- Vi skal ikke have et alt for stort nyt plejecenter. For jeg vil gerne have at vi fremtidssikre den decentrale plejecenterstruktur, som vi har i dag, siger Lars Erik Hornemann, ( V).

Han håber derfor, at adskillige plejecentre kan blive udvidet for eksempel i Ollerup i den vestlige del af kommunen og i Hesselager og Gudbjerg i den østlige del kommunen.