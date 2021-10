Anders kom igennem sit alkoholmisbrug: - Jeg foretak alkohol fremfor min familie

- Mine forældre og jeg holdt Anders' misbrug hemmeligt for at beskytte ham og os selv. Vi havde en idé om, hvordan samfundet ser ned på alkoholikere, fortæller Mette Gregersen



Men Anders Gregersen havde svært ved at stoppe festen. Der skulle mere og mere alkohol til for at give ham den boblende følelse indvendig. Det var først, da hans chef i biografen konfronterede ham, fordi Anders var mødt beruset på arbejde. Efter samtalen med chefen startede Anders som 21-årig for første gang i et offentligt forløb for hans alkoholmisbrug.

Alkohol er gift

- Menneskekroppen er rigtig dygtig til at forbrænde alkohol, men alkohol er ren gift for leveren, fortæller læge og forsker i leversygdomme hos SDU Maja Thiele.

Der sker både kortvarige og langvarige effekter, når du drikker alkohol, forklarer forskeren.

- De kortvarige effekter ved at drikke alkohol er, at hjernen oplever at give slip, når du drikker alkohol. Mange føler, de bliver sjovere og føler sig bedre tilpas. De værste effekter er de langvarige. Fordi de kan give depression, nedsat indlæring og kan svække både din korttidshukommelse og langtidshukommelse.