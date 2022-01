Andreas og Emil vil sætte Svendborg på senneps-kortet

De to har kendt hinanden længe. Venskabet begyndte på efterskolen i Nr. Aaby, og det venskab skal formentlig for alvor stå sin prøve.

Svendborg Sennepsfabrik skal nemlig vokse, og i første omgang stopper Andreas Cæsar som projektchef og går fuld tid ind for at satse på sennep. Emil Lyders vil fortsat være en del af fabrikken, men fortsætter med sin virksomhed som fotograf, baseret i København.

Totalt Pippi Langstrømpe

Det pudsige ved den fordeling er, at Andreas Cæsar slet ikke kunne lide sennep, da vennerne fik smag for at eksperimentere med sennepsfrø, eddike, vand og salt og måske lidt sukker og sikkert også krydderier.

Det var i 2019, men når Emil Lyders og Andreas Cæsar i dag åbner dørene til den gamle vin- og spritfabrik kan man fornemme ambitionerne om noget større.

Der er i hvert fald plads til mere i lokalerne, mens sennepseventyret begyndte ved en tilfældighed.

- Livet slår nogen gange nogle sving. Jeg er fotograf og var ude at lave en opgave sammen med Andreas, hvor vi besøgte Michael, som havde det før. Andreas kan godt lide at snakke og den snak endte ud i, at sennepsdelen skulle sælges fra, fortæller Emil Lyders.