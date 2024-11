Anette udsat for dæmonuddrivelse på sygehus - tog efterfølgende sit eget liv

Han forklarer, at det var en central del af Anette Bøtters sygdom, at hun forestillede sig, at hun var besat af en dæmon.

- Derfor vil det formentlig øge hendes forpinthed og hendes selvmordstrang at blive bekræftet i, at hun virkelig har en dæmon inde i sig. Så det kan være meget farligt for hende.

Han kender selv til lignende episoder, hvor religiøse grupperinger er gået ind på hospitalsafdelinger og har prøvet at påvirke behandlingen.

- Det er naturligvis helt forkasteligt, siger Poul Videbech.

Sendte en muldvarp

Overfor Anette Bøtters børn, Anders og Mette, indrømmer grupperingen at have bedrevet eksorcisme og råde hende til at holde op med at dyrke yoga. Men om de havde rådet hende til at stoppe med at tage sin medicin "husker de ikke".

På Lyt til Jesus' hjemmeside fremgår det, at de ikke anbefaler, man dropper sin medicin, uden at tage sin læge med i processen. Men spørgsmålet er, hvad de siger, når de tror, offentligheden ikke lytter.

Det har TV 2 sat sig for at finde ud af i dokumentaren "Gud er din læge", der onsdag har premiere.